Alle drie lichamen gevonden na lawine Franse Alpen

Hulpdiensten hebben in de Franse Alpen de lichamen gevonden van de twee Nederlandse studenten die na de lawine van gisteren vermist waren. Dat heeft de directeur van de skipiste gezegd tegen de NOS.

Gisteren werden drie Nederlandse studenten bij Valfréjus bedolven onder een lawine. 's Avonds werd het lichaam van een van hen gevonden.

De drie maakten deel uit van een groep van twintig studenten uit Nijmegen en waren apart van de groep gaan snowboarden. Dat deden ze buiten de piste, in een gebied waar het lawinegevaar 4 op de schaal van 5 was.

Studentenvereniging in shock

De drie studenten waren lid van de christelijke studentenvereniging Navigators. Toen daar gisteravond het bericht binnenkwam dat er een lid om het leven was gekomen, kwam dat hard aan, zegt bestuurslid Tessa Katerburg.

"De eerste berichtgeving was heel heftig. Vooral ook de onduidelijkheid over de anderen. Het zijn mensen die je kent. Mensen met wie je wekelijks een biertje staat te drinken of bijbelstudie hebt."

De studenten zoeken vooral steun bij elkaar. "Het is waar mensen behoefte aan hebben. Even samenzijn. Een knuffel."