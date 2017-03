Alaphilippe snelste in klimtijdrit Parijs-Nice

Julian Alaphilippe (QuickStep) heeft de macht gegrepen in Parijs-Nice. De Fransman troefde Alberto Contador in de vierde etappe, een klimtijdrit over 14,5 kilometer, ruim af en nam de leiderstrui over van de Franse sprinter Arnaud Démare.

Contador, die in de eerste etappe ruim een minuut verloor door waaiervorming, was weliswaar de sterkste in de drie kilometer lange klim naar de finish (gemiddeld 7,7%), maar Alaphilippe had een marge opgebouwd in de aanloop ernaartoe.

De pas 21-jarige Sam Oomen van Sunweb was de beste Nederlander en maakte indruk met de twaalfde plaats. Steven Kruijswijk, de troef van Lotto-Jumbo, werd twintigste. In het klassement steeg hij van de 25ste naar de twintigste plaats.