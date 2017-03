Loonsverhoging voor vrachtwagenchauffeurs

Na opnieuw een nacht onderhandelen ligt er een akkoord voor een nieuwe cao in de transportsector. Dat melden werkgeversorganisatie TLN en vakbond FNV.

Chauffeurs en logistieke medewerkers die onder de cao zullen vallen, bij elkaar zo'n 140.000 mensen, zullen er de komende tijd over het algemeen op vooruitgaan. Verspreid over drie jaar krijgen ze er 6 procent loon bij. Daarbij krijgen alle loonschalen er een extra trede bij.

Als werknemer krijg je uitbetaald in een schaal, waarbinnen je tredes in je loon kunt stijgen. Wanneer je aan het eind van je schaal belandt, kan dat echter niet altijd meer. Volgens Egon Groen, bestuurder van FNV, loopt 80 procent van de chauffeurs nu tegen die muur aan. Door de invoering van de extra trede kan hun loon uiteindelijk nog 4 procent stijgen.

Ook zullen er in de nieuwe cao meer arbeidsvoorwaarden zijn die voor zowel binnenlandse als buitenlandse ingehuurde krachten gelden. Dat moet oneerlijke concurrentie met goedkopere werknemers uit het buitenland tegengaan. Buitenlandse krachten blijven nog steeds goedkoper, maar het verschil wordt kleiner, volgens Groen.

Achteruit

Niet iedereen gaat erop vooruit in de nieuwe afspraken. In de nieuwe cao worden twee oude akkoorden samengevoegd. Zo gaat de vergoeding voor overuren fors naar beneden, van 30 naar 15 procent. Door de lange transportroutes zijn er veel chauffeurs die overwerken. "Het is geen onverdeeld genoegen", geeft Groen toe.

Ook veel van de 8000 werknemers die nu nog onder de relatief gunstige cao van de werkgeversvereniging KNV vallen, gaan er in de nieuwe overeenkomst op achteruit. Zo verdwijnen er atv-dagen en gaat het jeugdloon omlaag. Het is daarom nog niet zeker of dit deel van de werknemers zal instemmen.

De FNV legt het akkoord komende weken voor aan alle leden. Mochten de werknemers onder de KNV-cao niet instemmen, dan zullen er mogelijk acties volgen.