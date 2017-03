Iraaks leger treft verwoest museum in Mosul aan

Erfgoed

De Iraakse politiecommandant Abbas Muhammad was de eerste die deze week het heroverde museum binnenging. Hij zei dat IS naar Irak gekomen is om het erfgoed te vernietigen, bij gebrek aan eigen erfgoed.

IS veroverde Mosul in 2014. Een jaar later brachten de terroristen een video naar buiten waarop te zien is dat het museum kort en klein wordt geslagen.