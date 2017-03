Emery kan volgens Maduro als geen ander PSG prikkelen

Unai Emery maakt een enorm gedreven indruk met zijn coaching langs de lijn. Hoe heb jij dat ervaren?

“Langs de lijn is hij enorm fanatiek en emotioneel aan het coachen. Dat heeft met zijn wil om te winnen te maken. Hij let op alle details en als iets niet helemaal volgens plan gaat, wil hij dat meteen corrigeren. Ook in de rust heb ik weleens een uitbarsting meegemaakt. Maar het gekke is dat hij buiten het veld heel anders is. In zijn wedstrijdbesprekingen is hij ook heel duidelijk en rustig. Dat is echt een verschil.”