Aboutaleb wil extra agenten voor strijd tegen onzichtbare criminaliteit

De nationale politie moet er zeker 5000 agenten bij krijgen. Deze uitbreiding is nodig om zaken als ondermijning aan te kunnen pakken. Deze oproep doet burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam aan het nieuwe kabinet. "We hebben geen lucht meer in het politiesysteem."

In zijn eigen regio heeft Aboutaleb behoefte aan zeker 400 tot 500 politiemensen extra. "Ik moet enorm dealen met de capaciteit door zaken als terreur, de spanningen in de samenleving, polarisatie, cybercrime en de drugs in de haven. Ook grote evenementen vreten capaciteit", stelt de burgemeester.

Om niet zichtbare, maar wel samenleving ondermijnende criminaliteit aan te pakken, zijn veel mensen nodig. Niet alleen van de gemeente maar ook van opsporingsdiensten. Een aanpak die volgens Aboutaleb broodnodig is om criminele activiteiten terug te dringen.

Spaanse polder

Een van die gebieden waar Aboutaleb een offensief is gestart tegen ondermijning is de Spaanse Polder op het grondgebied van Schiedam en Rotterdam. Met een kleine duizend ondernemers en bedrijven is dit het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van West-Europa.

Een deel van de ondernemers is volgens Aboutaleb malafide. "We hebben dit gebied de afgelopen 15 jaar op zijn beloop gelaten. Er waren nauwelijks klachten, maar de schijn bedriegt."

Vooral in de autobranche is er veel mis. In het gebied zitten meer dan 200 autobedrijven, waaronder veel verhuurbedrijven. De burgemeester schat dat een groot deel hiervan zich met andere activiteiten bezighoudt. Auto’s worden geleased aan criminelen, in auto’s worden verborgen ruimtes aangebracht om drugs, wapens en geld te vervoeren, gestolen auto’s worden omgekat. Bij een garage werd zelfs op zolder een bordeel aangetroffen.

Deze bedrijven faciliteren de zwarte economie, waarvan de drugshandel een onderdeel is, stelt Aboutaleb. Hij wil de malafide bedrijven aanpakken. "Een aantal zal moeten opdoeken. Mijn boodschap aan hen is duidelijk: maak dat je wegkomt, anders ga je het merken."

Het aanpakken van ondermijning heeft grote prioriteit voor Aboutaleb. "Het vreet aan de wortel van de samenleving. Het gaat om immens grote vermogens. Criminelen huren peperdure appartementen om er alleen hun geld op te slaan. Maar de aanpak vergt een lange adem. Het gaat vaak om langdurige onderzoeken."