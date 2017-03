Gemeenten willen geld voor juridische strijd tegen criminaliteit

Grote en middelgrote steden willen dat het rijk 150 miljoen euro vrijmaakt zodat gemeenten juristen in kunnen huren om de georganiseerde criminaliteit effectiever te bestrijden. De G32, een verbond van 38 steden, ziet een cruciale rol weggelegd voor de gemeenten in de aanpak van criminaliteit. De gevraagde investering staat los van het geld dat de politie krijgt voor de criminaliteitsbestrijding.

De steden hebben zelf rechtstreeks te maken met de ondermijnende effecten van de georganiseerde misdaad op de samenleving, zegt de voorzitter van de G32 en tevens burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone. Hij doelt daarmee op de risico's van illegale wietplantages in woonhuizen en industriegebieden, fraude met vastgoed, het witwassen van zwart geld via belwinkels of cafés en intimidatie door motorclubs.

Papierwinkel

Politie en justitie sporen misdadigers op, zegt Crone, maar het is vaak veel efficiënter als de gemeente alvast een pand sluit waar wietteelt plaatsvindt of waar zwart geld witgewassen wordt. "Je treft de crimineel dan onmiddellijk, want zijn zaak is dicht en hij verdient geen geld meer."

Voor die aanpak hebben de steden goede juristen nodig om de zaken tegen criminelen te onderbouwen, iets waar gemeenten nu geen mensen en geen tijd voor hebben. "Want je moet een enorme papierwinkel door voordat je iemand zijn huis uit mag zetten of zijn geld af mag pakken", zegt Crone.

Cybercriminaliteit

Daarnaast wil de G32 het geld investeren in een kenniscentrum om informatie uit te wisselen, van elkaars ervaring te leren en de cybercriminaliteit te kunnen aanpakken.

De gevraagde investering van 150 miljoen euro is snel terugverdiend, verwacht Crone. Het geld kan gewoon bij de gesnapte criminelen worden geïncasseerd. Crone: "Ik haal dit jaar al 2,5 miljoen euro terug in Noord-Nederland en er zit nog meer in de pijplijn."

Vorige maand wezen de burgemeesters van vijf Brabantse steden er al op dat de drugscriminaliteit de rechtsstaat aantast. Ze riepen op tot een 'deltaplan' met rigoureuze maatregelen om de drugsmisdaad aan te pakken. Ook de Brabantse burgemeesters stipten aan dat deskundigen bij onder meer de gemeenten en de Belastingdienst zich onvoldoende toegerust voelden om de misdaad adequaat aan te pakken.