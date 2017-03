Bedenker Roparun zelf aan kanker overleden

De bedenker van de Roparun is overleden. Rotterdammer Sjaak Bril overleed op 55-jarige leeftijd aan maagkanker.

De Roparun is een jaarlijkse estafette van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Deelnemers lopen in teams meer dan 500 kilometer om geld in te zamelen voor mensen met kanker.

Vorig jaar kwam het bericht dat Bril, die tot dan elke editie mee liep, zelf aan kanker leed. Hij kon dat jaar, de 25ste editie van het evenement, niet meelopen. Bril zei toen tegen de regionale omroep Rijnmond dat hij hoopte om het jaar erop weer mee te kunnen doen.

Bij de 25ste editie vorig jaar werd bijna 5,5 miljoen euro opgehaald.