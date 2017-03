Miljoen euro boete voor Oxxio wegens foute klantenregistratie

Energieleverancier Oxxio heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van 1 miljoen euro gekregen. Oxxio zette onjuiste klantgegevens in het centrale register van energiebedrijven.

In dat register houden alle energiebedrijven bij wanneer een contract afloopt. Als een consument wil overstappen, kan een nieuwe leverancier zien wanneer het contract bij de oude leverancier afloopt en of je dus zonder boete kan overstappen.

Einddatum

Maar Oxxio had bij klanten met een contract voor onbepaalde tijd ten onrechte wel een einddatum geregistreerd. Hierdoor leek het dat klanten een contract voor een bepaalde tijd hadden en dus nog niet boetevrij konden overstappen.

"Het is belangrijk dat consumenten erop kunnen vertrouwen dat hun overstap probleemloos verloopt", zegt ACM-bestuurder Henk Don. "Het register is daarbij cruciaal. Daarom zien wij dit als een ernstige overtreding. Het is ook een signaal naar de markt om de registratie serieus te nemen."

Fout

De ACM kwam de zaak op het spoor door meldingen van andere leveranciers over onjuiste klantgegevens bij Oxxio. Uit onderzoek van de ACM bleek dat de fout ontstond toen Oxxio zijn klantgegevens in een ander systeem had gezet nadat het bedrijf was overgenomen. Door slechte interne controles was de fout bij Oxxio niet eerder aan het licht gekomen, zegt de ACM. "Ook nadat externen Oxxio op deze fout hadden gewezen, heeft dit niet tot de noodzakelijke herstelmaatregelen geleid. Pas na onderzoek van de ACM ter plaatse heeft Oxxio maatregelen getroffen om de fouten te herstellen."

Oxxio noemt de boete disproportioneel en gaat in beroep tegen de beslissing. Het bedrijf erkent de fout en zegt dat het voor andere energieleveranciers inderdaad niet duidelijk was dat klanten boetevrij konden overstappen. "De klant zelf heeft echter altijd de juiste informatie gehad en kon te allen tijde boetevrij overstappen."