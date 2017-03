Nederlandse dode bij lawine in Franse Alpen, twee vermisten

Een Nederlander is omgekomen bij een lawine in de Savoie. Twee Nederlanders worden nog vermist. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na een melding van de Franse politie.

De lawine was gisteren bij Valfréjus, dicht bij de grens met Italië. De familie is geïnformeerd. Meer wil het ministerie op dit moment niet zeggen.

Snowboarder

De Franse krant le Dauphine Libéré schrijft dat het het lichaam van een Nederlandse snowboarder vandaag is gevonden. Zijn twee metgezellen worden vermist. Ze zijn tussen de 20 en 25 jaar oud, zegt de krant.

De drie zouden zich buiten de piste hebben begeven. De krant meldt dat een van de drie Nederlanders die in de problemen kwamen andere Nederlanders een sms heeft gestuurd dat ze in nood waren. Een 112-bericht is niet verstuurd.

Het sms-bericht werd pas een uur later door de Nederlanders gezien. In de avond werd een zoekactie op touw gezet, die vannacht gestaakt werd. Vanochtend werd het zoeken hervat, waarbij onder andere een helikopter is ingezet. De drie zijn overvallen door een zeer zware lawine.