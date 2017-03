Bruna breekt met postbedrijven Sandd en DHL

Postbedrijven Sandd en DHL zijn toch niet welkom in de Brunawinkels. De plannen voor de 'Bruna-hubs', postservicepunten voor ophalen en verzenden van post, zijn geschrapt. Berichten hierover in De Telegraaf worden door een woordvoerder van Bruna bevestigd. Sandd dreigt met een schadeclaim van 8 miljoen euro.

Er is nog geen enkel Sandd-postservicepunt geopend. "Er is enkel een intentieverklaring van partijen om tot samenwerking te komen met een Bruna-hub, maar we waren nog in het stadium van onderzoek en het zoeken van geschikte winkels", aldus de woordvoerder.

De reden voor de stopzetting is niet duidelijk, maar Bruna verkeert in zwaar financieel weer en draait met verlies. Een maand geleden moesten PostNL en ING al financieel bijspringen.

Verbijsterd

Bruna kondigde eind december aan dat het met postbedrijf Sandd en DHL postservicepunten op wilde zetten. Een opmerkelijke stap, want daarmee werd gek genoeg de grote concurrent van PostNL binnengehaald. PostNL is namelijk via Postkantoren BV voor de helft eigenaar van Bruna en heeft al in meer dan 200 van de 300 Bruna-winkels een postbalie.

Bij PostNL waren ze dan ook woedend. Een dag na de bekendmaking werd Fred Zeegers, de directeur van de Bruna-boekwinkels, op non-actief gezet. Officieel omwille van een verschil van inzicht over de strategie en toekomst van de boekwinkels, maar het binnenhalen van de postconcurrent zal de doorslag gegeven hebben.

Sandd-topman Ronald van de Laar is verbijsterd en zegt in De Telegraaf dat hij heeft begrepen dat de kapitaalinjectie van PostNL gekoppeld was aan het opzeggen van de overeenkomst. "Als dat klopt is er sprake van misbruik van marktmacht en een zaak voor de ACM."