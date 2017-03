Vier nieuwe eilanden bij Marker Wadden, moerasandijvie al gespot

Moerasandijvie

Het eerste eiland is nu nog een kale zandvlakte. Over een paar maanden wordt het ingezaaid met riet en lisdodde. Volgend jaar zomer gaan de eerste wandelpaden open voor het publiek.

De eerste plantjes hebben het eiland al op eigen houtje weten te bereiken. "Je snapt niet hoe het mogelijk is, maar op enkele plekken staat al moerasandijvie. Dat is een plant die zeer zeldzaam is, en alleen voorkomt op nieuw opgespoten bodem. Blijkbaar wordt dat zaad over enorme afstanden meegevoerd door de wind", vertelt projectleider André Rijsdorp van Natuurmonumenten.

Hij ziet dat ook vogels de Marker Wadden al hebben ontdekt. "Deze winter waren er enorme aantallen zwarte sterns. Op hun trek van Scandinavië naar het zuiden verzamelen ze in het IJsselmeergebied. Blijkbaar vinden ze ons eiland een geschikte plek."

Over een kleine maand begint het broedseizoen. Rijsdorp weet zeker dat ook op de Marker Wadden eieren gelegd gaan worden. "Door visdieven en bontbekplevieren bijvoorbeeld. Dat zijn vogelsoorten die bij voorkeur een broedplek zoeken op de kale grond. Die is er nog genoeg."