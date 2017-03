Verstappen vandaag weer de baan op: niets is wat het lijkt

Tien teams, twintig coureurs. Acht werkdagen in een 'wintertest' van twee weken. Het is een verwarrend evenement voor de Formule 1-fans. Want waar moet je op letten? Snelle rondetijden doen er eigenlijk niet toe. Betrouwbaarheid is belangrijker.

Op papier en in simulaties zijn alle nieuwe auto’s ongeëvenaard, storingsvrij en pijlsnel. Maar de realiteit is vaak weerbarstiger. Teams willen daarom vooral kilometers maken, updates checken en aerodynamische vondsten testen. Meten is weten, maar veel blijft binnenskamers. Illustratief is het gebruik van grote schermen in de pitbox waarmee pottenkijkers kunnen worden geweerd.