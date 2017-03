Studenten zijn overheid nog 17,9 miljard euro schuldig

De totale studieschuld van alle studenten en oud-studenten in Nederland is 17,9 miljard euro. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft vandaag een Nationale Studieschuldmeter gelanceerd, waarop te zien is dat die miljardenschuld oploopt.

Het bedrag op de site is een prognose van de totale studieschuld in Nederland van oud-studenten en huidige studenten, gebaseerd op cijfers van DUO en het ministerie van Onderwijs.

Volgens het ISO is het geen geheim dat studenten een steeds hogere studieschuld krijgen, maar dat ze zoveel miljarden moeten terugbetalen aan de overheid noemt de organisatie verrassend. "Je kunt van dit bedrag meer dan 7,2 miljard biertjes kopen en het is groter dan wat heel IJsland in een jaar bij elkaar produceert", zegt ISO-voorzitter Jan Sinnige.

Leenstelsel

Volgens hem is het de vraag of studenten wel genoeg terugzien van hun investering. "Met de invoering van het leenstelsel zal de investering alleen maar groter worden, maar we twijfelen of zich dat gaat terugbetalen voor studenten."

Medio 2015 bedroeg de totale studieschuld 12 miljard euro, bleek uit cijfers die werden opgevraagd door de NOS. Dat was nog voordat het leenstelsel werd ingevoerd. Er waren toen een kleine 900.000 oud-studenten met een studieschuld.