Hawaï wil ook nieuwe inreisverbod Trump tegenhouden

Hawaï stapt naar de rechter om het nieuwe inreisverbod tegen te houden dat president Trump op 16 maart in wil laten gaan.

Volgens advocaten van de Amerikaanse staat is ook het nieuwe verbod in strijd met de grondwet. Hawaï eist bij een federale rechter dat het daarom wordt opgeschort.

Trump ondertekende maandag een decreet voor het nieuwe inreisverbod, waarin staat dat mensen uit zes overwegend islamitische landen tijdelijk geen visum krijgen: Jemen, Sudan, Somalië, Syrië, Libië en Iran. Het zou nodig zijn om islamitische terroristen tegen te houden.

Op de eerste versie van Trumps inreisverbod was veel kritiek. Een federale rechter in Seattle schortte het verbod op in een zaak die de staat Washington had aangespannen.

Het ministerie van Justitie heeft nog niet gereageerd op het plan van Hawaï om het nieuwe inreisverbod aan te vechten.