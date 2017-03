Nike komt met hoofddoek voor moslimsporters

Nike komt met een hoofddoek voor vrouwelijke moslimsporters. Het bedrijf zegt een jaar bezig te zijn geweest met de ontwikkeling van de hijab, een traditionele hoofddoek die haar, hals en schouders van moslima's bedekt als zij zich buitenshuis begeven. De sport-hijab is gemaakt van een speciale, lichte stof met een verlengde achterkant zodat hij op zijn plek blijft.

Niet alle sportbonden staan te trappelen bij het idee dat sporters hem gaan dragen. De wereldbasketbalbond FIBA ligt onder vuur omdat basketbalsters geen hoofddoek mogen dragen bij internationale wedstrijden.

Voetbalbond FIFA heeft het verbod in 2014 opgeheven. Op het WK voor vrouwelijke teams onder 17, vorig najaar in Jordanië, droegen speelsters voor het eerst hoofddoeken op een internationaal toernooi.

De Amerikaanse schermster Ibtihaj Muhammed, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Brazilië brons haalde, was de eerste Amerikaanse sporter die in het strijdperk trad met een hoofddoek.

De hijab van Nike is vanaf volgend jaar te koop.