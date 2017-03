Williams zegt af voor Indian Wells: Kerber weer nummer 1

Serena Williams heeft zich op de valreep afgemeld voor Indian Wells, dat donderdag begint. Door de afmelding is de Duitse Angelique Kerber na het toernooi weer de nummer een van de wereld.

De 35-jarige Williams heeft op Indian Wells veel punten te verdedigen, omdat ze vorig jaar tot de finale reikte. Daarin verloor ze van Viktoria Azarenka.

Australian Open

Williams speelde dit seizoen pas twee toernooien: ze werd in Auckland in de tweede ronde uitgeschakeld en schreef enkele weken later de Australian Open op haar naam.