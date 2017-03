Real Madrid ook in return oppermachtig: opnieuw 3-1

Doelpunt Mertens

Halverwege de eerste helft was het raak voor Napoli, dankzij Dries Mertens, die na een knap passje van Hamsik de bal met links in de verre hoek schoot. Cristiano Ronaldo had er vijf minuten later 1-1 van kunnen maken: hij passeerde Reina, maar trof vervolgens de paal.

De paal was even later ook het eindstation bij een doelpoging van Mertens, nadat hij de bal uit de kluts voor de voeten had gekregen.

Ramos velt vonnis

De hoop voor Napoli dat het voor het eerst de laatste acht zou bereiken, was na rust snel vervlogen. Centrale verdediger Sergio Ramos kopte na vijf minuten hard binnen na een hoekschop van links en deed dat vijf minuten later nog eens bij een corner van rechts. Bij de 2-1 veranderde Mertens de bal nog van richting met zijn hoofd.

In blessuretijd maakte invaller Alvaro Morata, in de ploeg gekomen voor Karim Benzema, er uit de rebound 1-3 van.