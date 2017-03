Ondernemingsraad TMG naar rechter over bod

De ondernemingsraad van de Telegraaf Media Groep (TMG) stapt naar de rechter. De OR vecht bij de Ondernemingskamer het besluit aan van de raad van commissarissen om het bod van de Vlaamse uitgever Mediahuis te verkiezen boven het hogere bod van John de Mol's bedrijf Talpa.

De OR zegt te weinig informatie te hebben gekregen om te kunnen beoordelen welk bod het beste is voor het bedrijf. Ook betwijfelt de raad of de keuze om met Mediahuis in zee te gaan, wel op basis van de juiste argumenten is genomen.

TMG is verwikkeld in een felle biedingsstrijd. De commissarissen van het mediabedrijf willen het bedrijf verkopen aan NRC-eigenaar Mediahuis, ondanks een hoger bod van Talpa. Ze hebben daarbij de raad van bestuur op non-actief gesteld.

Geen partij

De ondernemingsraad benadrukt geen partij te willen kiezen voor één van de twee bieders. De raad zegt deze stap te zetten omdat deze zich aan de kant geschoven voelt in het hele proces. "De COR doet dit vanuit zijn verantwoordelijkheid voor TMG als geheel en de medewerkers."

Deze stap kan een langslepende juridische procedure betekenen. Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf zei onlangs nog dat het juist van groot belang is dat er rust en stabiliteit komt. "Het is cruciaal dat dit niet eindigt in een loopgravenoorlog. Daar worden we niet beter van", waarschuwde Jansen.

Behalve de ondernemingsraad overwegen ook de Vereniging van Effectenbezitters, Talpa en de geschorste raad van bestuur de gang te maken naar de Ondernemingskamer.