Foutje bij ozb-belasting kost gemeente Weert een ton

Een fout in het aanslagbiljet voor de ozb-belasting kost de gemeente Weert zo'n 100.000 euro. In een brief die de gemeente verstuurde aan inwoners en ondernemers zijn twee tarieven verwisseld, meldt 1Limburg.

Door de fout kregen woningeigenaren een te hoge aanslag en gebruikers van een bedrijfspand juist een te lage aanslag.

Correctie

Om de fout recht te zetten, strijkt de gemeente met de hand over het hart. Woningeigenaren die een te hoge aanslag hebben gekregen, krijgen een nieuwe met daarin het lagere tarief.

Bedrijfseigenaren die nu een te lage aanslag hebben gekregen, mogen die gewoon betalen. Zij zijn dus iets goedkoper uit.

Volgens de gemeente is het verwisselen van de tarieven een menselijke fout geweest. Weert neemt maatregelen zodat dit niet opnieuw kan gebeuren.