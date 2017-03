Aanklager in beroep tegen 'excessief milde' straf Israëlische militair

De militair aanklager in Israël gaat in beroep tegen het vonnis dat een militair kreeg voor het doodschieten van een al uitgeschakelde Palestijnse terrorist. De man, Elor Azaria, kreeg drie weken geleden van de krijgsraad 1,5 jaar cel voor doodslag, maar volgens de aanklager is drie tot vijf jaar cel op zijn plaats. Hij spreekt van een "excessief milde" straf.

Nog geen week geleden ging de schutter zelf ook in beroep. Hij schoot in maart 2015 in Hebron, op de Westelijke Jordaanoever, een Palestijn dood die twee militairen met een mes had aangevallen. Toen Azaria (19) schoot, lag de man al zo'n tien minuten bewegingloos op de grond. De beelden werden verspreid door een mensenrechtenorganisatie.