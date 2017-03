Napoli vestigt hoop op noodspits Mertens

Fenomenale coach

De beweeglijkheid van Mertens past perfect in het dynamische spel van Napoli onder coach Maurizio Sarri. "Mertens heeft zich in het begin wel afgevraagd wie die Toscaan was die opeens voor de groep stond, maar dat was al snel voorbij. Sarri liet Empoli mooi voetbal spelen en dat is hem bij Napoli ook gelukt. Mertens vindt hem nu een fenomenale coach."

In de eerste wedstrijd tegen Real Madrid had Mertens kort voor tijd nog de 3-2 op de schoen, maar zijn schot ging over. "Dan is er toch weer meteen de scepsis, dat hij geen echte spits zou zijn." Vanavond krijgt Mertens een nieuwe kans om wat van die twijfel weg te nemen.