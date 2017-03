Hongarije gaat migranten vastzetten in grenskampen

Strengere aanpak

De nieuwe regels gelden per direct en zijn van toepassing op alle vluchtelingen die in Hongarije verblijven of zich bij de grens melden. De plannen passen in het harde immigratiebeleid van de regering van de nationalistische premier Viktor Orbán. Hij pleit al langer voor een strengere aanpak om het aantal vluchtelingen terug te dringen.

Vorig jaar wilde de premier met een grondwetswijziging voorkomen dat Hongarije verplicht een aantal migranten moet opnemen, zoals is afgesproken binnen de Europese Unie. Dat wetsvoorstel werd uiteindelijk niet doorgevoerd.