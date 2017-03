Ombudsman: overheid moet gebaar maken naar Q-koortspatiënten

Q-koortspatiënten moeten meer erkenning krijgen van de overheid. De Nationale ombudsman schrijft in een rapport over maatregelen na de Q-koortsepidemie van 2006 dat er een '"concreet gebaar" moet komen. Erkenning zou veel patiënten helpen bij de acceptatie van hun ziekte, stelt ombudsman Reinier van Zutphen.

Die erkenning staat volgens de ombudsman los van de schuldvraag of de aansprakelijkheid. In januari oordeelde de rechter dat de overheid niet tekort is geschoten bij het verstrekken van informatie.

In het nieuwe rapport van Van Zutphen staat dat de protocollen na de epidemie goed zijn aangepast. Ook wordt bij de veehouderijen goed in de gaten gehouden of de regels worden nageleefd.

Zoönose

Tijdens de Q-koortsepidemie werden duizenden mensen ziek. Voor zover bekend zijn er 74 mensen overleden aan de ziekte. Q-koorts is een zogeheten zoönose, een ziekte die over gaat van dier op mens. De Q-koortsbacterie wordt vooral door geiten en schapen verspreid.

Het rapport is een vervolg op een onderzoek van de ombudsman in 2012. Een belangrijke aanbeveling daarin was dat de overheid excuses én een financiële tegemoetkoming zou moeten bieden. In dit rapport wordt niet gesproken over een financiële tegemoetkoming, alleen over "een gebaar".