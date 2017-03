Leefbaarheid kwetsbare wijken gaat hard achteruit

De leefbaarheid in zogenoemde kwetsbare wijken gaat hard achteruit. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de G32, het netwerk van middelgrote steden. Er werd gekeken naar de leefbaarheid in 130 wijken in onder meer Zoetermeer, Haarlem, Den Bosch en Eindhoven.

Volgens wethouder Jop Fackeldey van Lelystad, bij de G32 verantwoordelijk voor het stedenbeleid, gaat het in de kwetsbare wijken op dit moment nog niet slecht, maar zijn er wel risico's voor de leefbaarheid in de toekomst.

"Door de crisis is er in de afgelopen jaren niet geïnvesteerd in woningen en de openbare ruimte. Dat heeft nu effect op de leefbaarheid. De investeringen die jaren geleden in deze wijken zijn gedaan, zijn na 2012 verdampt," vertelt Fackeldey.

Nieuw plan

Door veel bezuinigingen en gewijzigd overheidsbeleid is de diversiteit in de wijken verdwenen. Woningcorporaties mogen alleen nog investeren in woningen voor lagere inkomens, en marktpartijen willen niet meer investeren in duurdere woningen. Daardoor komen steeds meer mensen met een laag inkomen, schulden of psychische problemen bij elkaar te wonen.

Fackeldey wil nu dat woningcorporaties, rijksoverheid, gemeenten en marktpartijen opnieuw een plan gaan maken om in de wijken te investeren. "Er zijn of komen middelen beschikbaar voor bijvoorbeeld verduurzaming, waterberging en energietransitie. Dat moet ook in de kwetsbare wijken gebeuren. Laten we die middelen zo slim gebruiken dat we ook de leefbaarheid verhogen."