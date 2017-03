Segers: ChristenUnie niet bij voorbaat in de rol van gedoger

De ChristenUnie kan een belangrijke rol spelen als het straks na de verkiezingen op formeren aankomt. Maar voorman Segers ziet zichzelf "niet bij voorbaat al in de rol van gedoger". Dat zei de lijsttrekker van de partij in het NOS Radio 1 Journaal.

Als het op formeren aankomt zouden VVD, D66, CDA en GroenLinks volgens de huidige peilingen een meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer krijgen. Maar tussen VVD en GroenLinks zou het nog weleens lastig kunnen worden, en dan zal er ook gekeken worden naar ChristenUnie en SGP.

Of het dan op formeren of gedogen aankomt is nu volgens Segers lastig te zeggen. "Ik wil niet bij voorbaat in de rol van gedoger komen", aldus Segers. Zo verschilt de partij op een aantal thema's flink van mening met D66 en VVD, waaronder 'waardig ouder worden'.

Euthanasie

Een luisteraar stelt Segers de vraag waarom 'waardig ouder worden' op de ChristenUnie verkiezingsposters staat gezien het euthanasiestandpunt van de partij.

Segers: "Wij gaan naast de mensen staan en willen hulp bieden. Het antwoord op eenzaamheid en overbodigheid kan nooit een pil zijn".

'Geen beter systeem'

Segers zet zich af tegen partijen of mensen die zich van de islam afkeren.

"Ik ben verre van naïef, en zie echt wel de hele donkere kanten van islam. Dat kan in uitingen bedreigend zijn, en we moeten alles op alles zetten om dreigingen tegen te gaan. Maar "DE "islam? "DE" moslims? Zo kijk ik daar niet tegen aan, dat maakt zwak. Wij zijn een cultuur met solidariteit en gelijkwaardigheid, er is geen beter systeem dan wat wij hebben".

Zondag op tv?

Gevraagd naar wat het verschil is tussen hem en CDA leider Buma zegt Segers misschien een "tikkeltje hoopvoller dan Buma" te zijn.

Hij ziet het er ook niet snel van komen dat de ChristenUnie in de toekomst op zondag in tv-programma's verschijnt. " Wij treden niet op zondag op, dan gaan we naar de kerk, en hebben tijd voor elkaar". Die kerkgang geeft Segers niet op "voor die paar extra stemmen".