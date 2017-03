Ouderen hebben het financieel gemiddeld veel beter dan 20 jaar geleden

De 65-plussers van nu staan er qua inkomen en vermogen aanzienlijk beter voor dan 65-plussers twintig jaar geleden. Ook ten opzichte van jongere generaties is hun financiële positie sterk verbeterd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal arme ouderen is sinds 1995 fors afgenomen.

Het CBS heeft de financiële positie van ouderen vergeleken met die van twintig jaar geleden, met het oog op de uiteenlopende uitspraken in de verkiezingscampagne daarover. Vooral het gemiddeld vermogen van ouderen springt in het oog. Dat is veel hoger ten opzichte van 20 jaar geleden.

Babyboomers

Ouderen hebben nu in vergelijking met de jongere leeftijdscategorieën veel meer financiële reserves: in 2015 kwam het gemiddeld vermogen van 65-plushuishoudens (86.500 euro) vijf keer zo hoog uit als bij een doorsneehuishouden. In 1995 was het vermogen van ouderen nog iets lager dan dat van de jongere generaties.