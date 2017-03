Grote brand in autobedrijf Amsterdam

In Amsterdam woedt een zeer grote brand in een autobedrijf. De rookpluim is in bijna de hele stad te zien. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat.

Het vuur brak rond 07.00 uur uit. Volgens AT5 zit er naast het autobedrijf een leverancier van schoonmaakproducten. In de buurt zouden knallen te horen zijn.

Of bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, kan de brandweer nog niet zeggen.

Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of bij de brand mensen gewond zijn geraakt.