Major League-sterren moeten Oranje aan WBC-titel helpen

En dus zet de bondscoach ook dit toernooi hoog in. "We hebben veel jongens in de kleedkamer die met veel vertrouwen spelen en die ook weten dat ze veel kunnen. Wij willen hier winnen en dus is iedereen daar ook op gefocust."

Stapje voor stapje

"Het is een geweldig team", aldus Rick van der Hurk, de beginnend pitcher in de wedstrijd tegen Zuid-Korea. "Ik vind het een eer om in het oranje-shirt mee te doen. We geloven in elkaar en dan kun je als team ver komen."

Van der Hurk: "We zijn steeds gefocust op één wedstrijd, één inning en één pitch. Zo maken we steeds stapjes richting ons grote doel: de WBC winnen."