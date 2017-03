Grootste ziekenhuis Curaçao stelt operaties uit

Het grootste ziekenhuis op Curaçao heeft per direct alle geplande operaties uitgesteld. Tussen nu en 17 maart zijn de operatiekamers dicht. Het ziekenhuis heeft niet genoeg medicijnen en medisch materiaal om operaties verantwoord te laten doorgaan. Hoeveel patiënten de dupe zijn is niet bekend.

Het ziekenhuis maakt een uitzondering voor dringend noodzakelijke en spoedeisende ingrepen. Daarvoor is nog net genoeg materiaal voor handen.

Maar voor alle andere operaties is er onvoldoende hechtmateriaal aanwezig en er is een tekort aan naalden. Ook zouden chirurgen hun handen niet meer kunnen wassen door een gebrek aan borstels en is er geen afdekmateriaal om een operatiegebied af te bakenen.

Vergoedingen

De directie van het ziekenhuis zegt er alles aan te doen, maar het budget dat de overheid vrijmaakt is volgens hen te klein. Vooral de vergoedingen voor verzekerden via de nationale zorgverzekeraar SVB zouden te laag zijn.

De Vereniging van Medisch Specialisten (VMSC) onderschrijft dat, maar wijst nog meer schuldigen aan. Het ziekenhuis zelf zou geen inzicht aan SVB kunnen geven in de werkelijke kosten voor fondsverzekerden, waardoor budgetten structureel te laag blijven.