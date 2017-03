Europese aardobservatiesatelliet gelanceerd in Frans-Guyana

In Frans-Guyana is een nieuwe Europese aardobservatiesatelliet gelanceerd. Sentinel 2B gaat informatie verzamelen over onder meer landbouw- en bosgebieden. Daarmee kunnen overheden en wetenschappers veranderingen in het landschap zien. Ook meet de satelliet de vervuiling in meren en kustwateren.

De raket met de satelliet vertrok om 02.49 uur vannacht vanaf een lanceerplatform op de Europese basis in Kourou. Het is de vijfde satelliet in de Sentinel-familie die in de ruimte is gebracht.