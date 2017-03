Hoe zit het met de inkomens van ouderen en hoe gaat het verder?

Dat de koopkracht van gepensioneerden minder stijgt dan die van de rest van de bevolking is niet onlogisch: zij maken over het algemeen geen inkomenssprongen meer door het vinden van een nieuwe baan. Zij krijgen geen promotie, bonus of loonsverhoging. Ook het korten of nauwelijks laten stijgen van veel aanvullende pensioenen sinds 2009 speelt natuurlijk een rol.

Toch is dat niet het allesbepalende beeld van de afgelopen twintig jaar. Het doorsnee 65-plus-huishouden is er sinds 1995 meer dan gemiddeld op vooruit gegaan. Dat heeft onder meer te maken met de toename van het aantal vrouwen dat heeft gewerkt en daardoor naast de AOW een aanvullend pensioen ontvangt. Het bestedingsniveau van ouderen lag in 2015 ongeveer 40 procent hoger dan in 1995. Ouderen van nu geven bijvoorbeeld meer uit aan eten in restaurants en aan vakanties.

Inkomens