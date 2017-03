Republikeinen VS komen met alternatief voor Obamacare

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben hun plannen bekendgemaakt voor het ontmantelen van het door president Obama ingevoerde zorgstelsel, de Affordable Care Act, beter bekend als Obamacare. Naar de voorstellen werd in de VS reikhalzend uitgekeken: in de campagne van president Trump was zijn aversie tegen Obamacare een belangrijk thema, en hij heeft herhaaldelijk beloofd om dit systeem op te doeken.

Veel Republikeinen zijn tegen Obamacare omdat ze vinden dat de overheid zich te veel bemoeit met de gezondheidszorg. Die rol willen ze kleiner maken; ze zeggen dat er meer keuzevrijheid komt als de plannen doorgaan. Maar die zullen er waarschijnlijk ook toe leiden dat minder Amerikanen zijn verzekerd tegen ziektekosten.

Verdeeld

In het Huis van Afgevaardigden moet vanaf morgen gestemd worden over het 123 pagina's tellende wetsvoorstel en dat geldt nu al als een van de belangrijkste politieke gevechten van dit jaar.

Of het wordt aangenomen is lang niet zeker: de Republikeinen zijn er onderling sterk verdeeld over. Zo staat erin dat de impopulaire boetes voor mensen die niet verzekerd zijn moeten worden afgeschaft. Andere punten blijven juist behouden, zoals een gegarandeerde verzekering voor mensen met bestaande medische problemen en de mogelijkheid om kinderen tot hun 26e mee te verzekeren.

Terugdraaien

In Obamacare is er een financiële tegemoetkoming voor de zorgpremie op basis van inkomen; die moet plaats maken voor een subsidie op basis van leeftijd. Dat zou nadelig zijn voor mensen met lagere inkomens, maar ook mensen met een hoger inkomen krijgen geen handreiking meer.