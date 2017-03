Woedende Groningers tegen Rutte: gas terug!

Premier Rutte is bij Pauw en Jinek geconfronteerd met een groep woedende Groningers die boos zijn op de politiek vanwege de gaswinning. Ze voelen zich volstrekt niet serieus genomen bij de problemen die ze hebben door de aardbevingen.

Ze scandeerden "gas terug!" en hielden papieren omhoog met de tekst 'Not my premier'. Vooral de opmerking die Rutte heeft gemaakt dat het kabinet de problemen van de Groningers "netjes" aanpakt is hen in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vinden de aanpak helemaal niet netjes. "Rutte heeft ons zes jaar lang uitgezogen", zei een van hen.