Verhaeren legt bestuursfunctie bij FINA neer

Jacco Verhaeren, coach van de Australische zwemploeg, is opgestapt bij de trainerscommissie van de FINA. Verhaeren is, volgens het dagblad The Australian, de laatste tijd gefrustreerd geraakt over de inadequate aanpak van de internationale zwembond wat betreft de dopingproblematiek.

"Bij de laatste bijeenkomst van de trainerscommissie, eind december, heb ik de FINA opgeroepen met een stevig statement te komen over schone sport na alles wat er is gebeurd in Rio." Verhaeren doelt daarmee op het feit dat Russische atleten toch mee mochten doen aan de Spelen als de internationale bond daarvoor toestemming gaf.

De oud-bondscoach van Nederland kan het niet accepteren dat de FINA zijn schouders ophaalt. "Toen het tweede rapport van McLaren uitkwam, waarin meer dan duizend Russische sporters aan dopinggebruik werden gelinkt, was men bij de FINA alleen maar blij omdat er geen zwemmers in werden genoemd."

Zwemmen schone sport

"Ik geloof dat zwemmen een schone sport is", gaat Verhaeren verder. "Maar dat betekent niet dat we niet hetzelfde gevaar lopen als andere sporten. De FINA weigert zich uit te spreken over het McLaren-rapport. Dat is niet de manier waarop een internationale bond zich moet opstellen."

Verhaeren heeft niet de indruk dat zijn vertrek iets zal veranderen. "Maar ik geef op deze manier wel een signaal aan de internationale zwemgemeenschap."