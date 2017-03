Van Gerwen maakt rentree in Glasgow

Michael van Gerwen is verlost van zijn rugproblemen en maakt donderdag in Glasgow zijn rentree in de Premier League Darts. De wereldkampioen miste door de blessure de vijfde speelronde in de Premier League (Exeter) en hij kon afgelopen weekend zijn titel niet verdedigen bij de UK Open.

"Het was een lichte blessure, die iedereen kan overkomen maar waar je wel voorzichtig mee moet zijn", laat Van Gerwen weten via zijn website. "Ik wilde zelf graag spelen, maar de artsen zeiden dat het beter was om niet te reizen. Het gaat iedere dag iets beter."

Van Gerwen baalt er flink van dat hij de UK open aan zich voorbij moest laten gaan. "Maar ik wil Peter Wright wel feliciteren met zijn eerste grote overwinning op een tv-toernooi. Hij verdient het, maar ik heb hem ook gezegd dat hij niet aan het succes moet gaan wennen", zegt Van Gerwen met een knipoog.