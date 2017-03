Fredericks legt functies neer na beschuldiging corruptie

Oud-topsprinter Frankie Fredericks is na beschuldigingen van corruptie opgestapt als hoofd van een speciale IOC-commissie voor de Olympische Spelen van 2024. Eerder trok hij zich al terug uit een speciale taskforce van de internationale atletiekfederatie IAAF.

De 49-jarige Namibiër zou in 2009 een bedrag van 300.000 dollar (280.000 euro) hebben ontvangen van toenmalig IAAF-consultant Papa Massata Diack.

De betaling aan Fredericks werd gedaan op de dag dat de Olympische Spelen aan Rio de Janeiro werden toegewezen, zo meldde de Franse krant Le Monde. Fredericks hield als IOC-lid toezicht op de stemming.

Le Monde meldde vorige week dat er bewijs is dat de Spelen van 2016 via omkoping aan Rio zijn toegekend. Papa Massata Diack, zoon van toenmalig IAAF-voorzitter Lamine Diack, zou zelf 1,5 miljoen dollar hebben gekregen van een Braziliaanse zakenman. Vader en zoon Diack zijn ondertussen in ongenade gevallen en zijn respectievelijk gedetineerd en voor het leven geschorst.

Frederick ontkent

Volgens Fredericks kreeg hij het geld voor "werkzaamheden tussen 2007 en 2011 om sport te promoten in Afrika." Het IOC heeft een onderzoek aangekondigd naar de beschuldigingen. Hangende dat onderzoek legt de voormalige sprinter het bijltje erbij neer.

"Ik wil de integriteit van de taskforce niet in gevaar brengen. Het is belangrijk dat de missie van de taskforce als vrij en onafhankelijk wordt gezien", verklaarde Fredericks. De IAAF-taskforce houdt toezicht op het antidopingbeleid van Rusland.

Bij de evaluatiecommissie van het IOC zou hij de inspecties leiden van de kandidaatsteden voor 2024, Los Angeles en Parijs.

Fredericks maakte als sprinter furore in de jaren negentig. Hij won vier keer olympisch zilver en pakte in 1993 de wereldtitel op de 200 meter.