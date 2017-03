EU gastheer van top over toekomst van Syrië

Op 5 april wordt in Brussel een topconferentie gehouden over Syrië. EU-buitenlandchef Mogherini zei bij de aankondiging dat de top moet gaan over manieren om Syrië en zijn buurlanden in de toekomst te steunen.

De top wordt voorgezeten door de EU, de VN en de regeringen van Duitsland, Koeweit, Noorwegen en Groot-Brittannië.

Het wordt een vervolg van de donorconferentie in Londen van februari vorig jaar. Toen werd geld beloofd om scholen, onderdak en banen te creëren voor vluchtelingen.

In Syrië geldt een staakt-het-vuren dat redelijk wordt nageleefd. Wel vecht het Syrische leger nog tegen rebellen die bij terreurgroepen als IS zouden horen. In Genève wordt onder leiding van de VN moeizaam onderhandeld over vrede.