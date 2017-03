Britse parlementariërs: geen verplichte hoge hakken voor vrouwen

In Groot-Brittannië hebben parlementariërs het bedrijfsleven opgeroepen om seksistische kledingvoorschriften te schrappen, zoals verplichte hoge hakken voor vrouwelijke medewerkers. Ze deden die oproep in een debat dat was aangezwengeld door receptioniste Nicola Thorp.

Thorp begon in december 2015 een online petitie nadat ze zonder betaling door accountant PWC naar huis was gestuurd omdat ze platte schoenen droeg. De petitie werd in korte tijd door meer dan 150.000 mensen ondertekend. Daardoor werd het mogelijk een debat over dit onderwerp in het parlement af te dwingen.