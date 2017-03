Petrovic kijkt niet om in wrok na vertrek bij ADO

Lease-auto

Petrovic toonde zich bij de afwikkeling van zijn contract met ADO ongekend coulant en weigerde een vertrekvergoeding. "Het enige wat ik wilde van ADO was dat ik mijn lease-auto kon behouden totdat ik een eigen auto had gekocht." ADO willigde die eis in en gaf Petrovic ook nog twee maandsalarissen mee na zijn vertrek.

"Ik ben bij geen enkele club weggegaan met ruzie. Ik zal nooit iets negatiefs over ADO zeggen. Ik ben altijd positief, omdat ik denk dat je daarmee het meest kan bereiken."