Italianen nemen geen kinderen: laagste geboortecijfer in 150 jaar

Het aantal baby's dat in Italië wordt geboren, is op een dieptepunt beland. Volgens het Italiaanse bureau voor de statistiek gaat het om het laagste aantal kinderen sinds de eenwording van Italië in 1861.

Het aantal baby's nam vorig jaar met 12.000 af vergeleken met het jaar ervoor, en kwam uit op 462.000, meldt het bureau Istat. Het sterftecijfer in het land lag afgelopen jaar aanzienlijk hoger, op 608.000.

Kloof noord-zuid

Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw ligt in Italië nu op 1,34. Als redenen voor het relatief lage cijfer worden de stijgende voedselprijzen en de dure kinderopvang genoemd. In Nederland, waar het geboortecijfer ook daalt, worden nog zo'n 1,7 kinderen per vrouw geboren.

Volgens Istat zijn de verschillen groot tussen het industriële noorden en het armere zuiden. In Sardinië, waar het geboortecijfer het laagste lag, werden 1,07 kinderen per vrouw geboren. Het hoogste gemiddelde lag in de provincie Bolzano, nabij Oostenrijk. Hier werden gemiddeld 1,78 kinderen geboren.

Vergrijzing

Het lage geboortecijfer leidt ertoe dat Italië snel vergrijst. De gemiddelde leeftijd in het land ligt nu op ongeveer 45 jaar. Met ruim 22 procent van de bevolking boven de 65, heeft Italië het grootste aantal 65-plussers van Europa.

De totale bevolking van Italië ligt op 60,58 miljoen. Volgens het statistiekbureau wordt het lage geboortecijfer slechts voor een deel gecompenseerd door migratie.