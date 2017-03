Fillon blijft de rechtse Franse presidentskandidaat

François Fillon blijft de Franse presidentskandidaat voor de rechtse partij Les Républicains. Het partijbestuur heeft na crisisberaad unaniem besloten door te gaan met de geplaagde politicus. Dat zei de voorzitter van de Franse senaat, Gérard Larcher. Hij roept Fillon op het conservatieve kamp te verenigen.

Fillon ligt onder vuur omdat hij zijn vrouw jarenlang met belastinggeld zou hebben laten betalen voor werkzaamheden die ze mogelijk niet heeft verricht.

Op een bijeenkomst van zijn partij riep de presidentskandidaat vanmiddag aanhangers van zijn partij op om hem te blijven steunen. Hij noemde zijn eigen kandidatuur "de enige legitieme". "Het is tijd dat iedereen weer bij zinnen komt", zei Fillon tegen de top van Les Républicains.

Juppé

Justitie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de zaak, die Fillon al maanden achtervolgt. Zijn populariteit is al weken aan het dalen en de druk om zich terug te trekken neemt toe. Het probleem voor Les Républicains is dat er geen geschikte opvolger is, nu oud-premier Juppé heeft bedankt voor de eer.

Volgens de peilingen zou het Marine Le Pen van Front National de eerste ronde van de verkiezingen in april winnen. In de tweede ronde zou Emmanuel Macron van En Marche! als winnaar uit de bus komen. Fillon zou in beide ronden worden verslagen.