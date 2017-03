'Meer onderzoek Kamp Vught na vondst resten barakken'

Directeur Jeroen van den Eijnde van Kamp Vught wil het hele terrein waarop het nationaal monument is gevestigd met moderne technieken laten onderzoeken. Vorige week zijn bij opgravingen planken van de voormalige houten barakken gevonden. Dat is bijzonder, omdat er van de verblijf- en werkplaatsen in het concentratiekamp slechts sporadisch iets boven water komt.

De planken die nu zijn opgegraven zijn mogelijk afkomstig van de barakken die op het noordelijke deel van het terrein stonden.

Bij de opgravingen zijn niet alleen planken, maar ook allerlei scherven, bakelieten stukjes van radio’s (die er gemaakt werden) en andere resten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn kogels aangetroffen, die herinneren aan het militaire verleden van het kampcomplex in de negentiende eeuw.

Verdwenen spoorlijn

Van den Eijnde bij Omroep Brabant: "We hadden geen levensgrote verwachtingen van het onderzoek, we wilden vooral het verhaal van ons kamp breder vertellen én het publiek de kans geven hiervan getuige te zijn. Ook omdat tegelijkertijd de tentoonstelling 'Opgegraven strijd' loopt in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch”.

Maar nu wil de directeur in overleg met de gemeente Vught, de provincie en het ministerie van Defensie onderzoeken of de opgravingen uitgebreid kunnen worden.

"Het zou mooi zijn wanneer we konden aanhaken bij een groot onderzoeksproject. Ook omdat de bodem onder het kamp in de loop der jaren is verstoord door nieuwbouw- of verbouwingswerkzaamheden. Zo hadden we graag sporen van de spoorlijn terug willen vinden die er heeft gelopen, maar helaas.”

Sobibor

De opgravingen van vorige week werden verricht door de Nederlandse archeoloog Ivar Schute. Hij deed eerder soortgelijk werk in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal Monument Kamp Amersfoort en het vernietigingskamp Sobibor in Polen.

Ook hij vindt dat er meer onderzoek moeten komen op het hele terrein van het voormalige concentratiekamp.