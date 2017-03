Knappe zege Nederlandse voetbalsters op Zweden

De Nederlandse voetbalsters hebben hun laatste groepswedstrijd bij het toernooi om de Algarve Cup gewonnen. Oranje boekte in Lagos een knappe 1-0 zege op Zweden.

Zweden (nummer acht op de FIFA-ranglijst) hield Nederland (nummer twaalf) vorig jaar na een 1-1 op het olympisch kwalificatietoernooi van de Olympische Spelen af. In Rio de Janeiro bereikte Zweden de finale, waarin werd verloren van Duitsland.

Bondscoach Wiegman stuurde een B-elftal het veld in dat in een heel matige eerste helft weinig liet zien, maar ook niet in de problemen kwam. Na rust vielen onder anderen Vivanne Miedema, Lieke Martens, Mandy van den Berg en Anouk Dekker in en mede daardoor begon het te lopen.

Nadat Miedema de paal had geraakt en ook Lineth Beerensteyn en Renate Jansen kansen hadden gemist, zorgde Van den Berg uit een penalty voor 1-0.