Hoe grillig ging het met de kinderopvang? En wat zijn de plannen?

‘Miljarden naar de kinderopvang’, kopte PvdA-lijsttrekker Asscher vandaag in zijn ‘verkiezingskrant’ in De Telegraaf. Ook andere politieke partijen hebben plannen met dit voor gezinnen belangrijke onderwerp. Daarbij maken ze zéér verschillende keuzes. Wie zich wat beter in de cijfers en de verkiezingsprogramma’s verdiept ontdekt al snel: ook op het gebied van de kinderopvang is er bij deze verkiezingen écht iets te kiezen.

Centraal in de discussie staat de zogenoemde kinderopvangtoeslag. Ouders die hun kinderen naar de opvang sturen kunnen deze subsidie aanvragen om de kosten te drukken. De regeling is de afgelopen tien jaar een speelbal geweest van de politiek én van de economische crisis, die ervoor zorgde dat veel mensen hun baan verloren.

De grillige ontwikkelingen zie je terug in de statistieken van het CBS. Het topjaar voor de kinderopvang was 2011, toen in reactie op het ruimhartige beleid van het kabinet Balkenende-IV (CDA, PvdA, ChristenUnie) de opvang 835.500 kinderen telde. Twee derde van de ouders kreeg kinderopvangtoeslag. Daarna echter sneed het eerste kabinet Rutte (VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV) stevig in de regeling. De afgelopen jaren heeft Rutte-II (VVD, PvdA) met Asscher als minister die beweging weer voorzichtig omgedraaid.

Aantal kinderen in de opvang