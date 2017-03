Koenders geïrriteerd: Turkije verkondigt onwaarheden

Minister Koenders ontkent met klem dat Nederland aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd om pas na de verkiezingen van 15 maart campagne te komen voeren. "Dat is pertinent onwaar. Ik zou de Turkse regering willen vragen om dit soort onwaarheden niet te verkondigen. Het gaat over hun referendum, niet over onze verkiezingen", zei Koenders. Het interview met Koenders is hier te zien.

De Turkse minister Cavusoglu had tegen Turkse media gezegd dat Nederland wilde dat hij later zou komen dan 15 maart. Volgens de minister zijn Nederlandse politici bang dat een optreden voor de Turkse campagne in Nederland de PVV in de kaart zal spelen.

De krant Hürriyet meldt dat Cavusoglu niet van plan is zijn bezoek af te zeggen. Volgens hem wordt Nederland gegijzeld door de PVV.

Angst

De Turkse minister zei over Nederland: "Jullie hebben die partij groot gemaakt. Jullie waren niet sterk genoeg tegenover de PVV. En nu vragen jullie uit angst ons om hulp: 'Als u komt, geachte minister, krijgt Wilders meer stemmen. Kunt u alstublieft na de verkiezingen komen?'

"Maar is het mijn probleem? Als jullie het nou rechtstreeks aan mij hadden gevraagd jullie te helpen. Maar in plaats daarvan zeiden jullie tegen de pers: 'Hij mag niet komen'. Maar zo werkt het niet. Je moet eerlijk zijn en zeggen: Wij zijn bang, je moet ons helpen."

De NOS heeft aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Turkije gevraagd wie dit tegen de minister gezegd zou hebben, maar op die vraag geeft het ministerie geen antwoord. Dat verwijst slechts naar het interview in de krant.

Cavusoglu zal naar verwachting morgen optreden in Hamburg. Ook daar wil hij campagne voeren voor het Turkse referendum.