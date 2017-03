Zeeschildpad verlost van 915 munten

Dierenartsen in de Thaise hoofdstad Bangkok hebben ruim 900 munten uit de maag van een zeeschildpad gehaald. Het dier met de bijnaam 'Bank'Â zwemt in een vijver in het oosten van Thailand waar toeristen muntjes in gooien. Ze denken dat het geluk brengt.

Door alle muntjes was er in de maag van de 25-jarige vrouwtjesschildpad een bal ontstaan van ruim 5 kilo. Door dat extra gewicht was het schild van het dier beschadigd. Ze liep daardoor het risico op een levensbedreigende infectie.

De operatie heeft ruim vier uur geduurd. Vijf dierenartsen hebben de muntjes uit de maag van de zeeschildpad verwijderd. Het is nog niet bekend wanneer ze weer kan zwemmen.