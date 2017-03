Onrust binnen NS: ondernemingsraad oneens met beleid directie

Duidelijke afspraken

Volgens de ondernemingsraad gaat ook de veiligheid op de stations achteruit als de winkels in handen komen van andere bedrijven. Zo zou het moeilijker zijn om onderling afspraken te maken. "Wij vinden dat het station geen winkelcentrum moet worden waar toevallig ook treinen aankomen", zegt Wold.

De NS laat weten duidelijke afspraken te zullen maken over de openingstijden en de kwaliteit van het aanbod. Ook blijven de arbeidsvoorwaarden hetzelfde, zegt de vervoerder.

Door niet te bieden op regionale spoorlijnen, zegt het spoorwegbedrijf de samenwerking met andere vervoerders te willen verbeteren. "Over beide onderwerpen zijn we overigens in goed gesprek met de medezeggenschap", laat een woordvoerder weten.