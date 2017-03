Op een rij: dé fragmenten van het Carrédebat

Het algemene beeld na afloop van het Carrédebat gisteravond was dat het geen grote 'gamechangers' heeft opgeleverd. Het was een debat met de bekende verschillen en de bekende opvattingen van de partijen, waar de lijsttrekkers zonder grote fouten doorheen zijn gekomen. Misschien wel het meest opvallende van de avond, was het optreden van debatleider Diana Matroos.

Het grootste verschil met het vorige debat was de aanwezigheid van premier Rutte. Bij het vorige tv-debat, in de Rode Hoed, had de VVD-leider nog verstek laten gaan.

We hebben de hoogtepunten van het debat, georganiseerd door RTL, Elsevier en BNR Nieuwsradio, op een rij gezet.