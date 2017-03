Felle kritiek Castro op de muur van Trump

De Cubaanse president Raul Castro heeft scherpe kritiek geleverd op het immigratie- en handelsbeleid van de Amerikaanse president Trump. Het is voor het eerst sinds het aantreden van Trump dat Castro kritiek op hem uit.

Castro noemde Trumps handelspolitiek "egoïstisch" en het besluit om een muur te bouwen op de grens met Mexico "irrationeel". Hij deed dat in een toespraak op een top van linkse leiders in Venezuela.

Voor zijn aantreden zei Trump dat er een "beter akkoord" gesloten moet worden over het normaliseren van de relatie tussen Cuba en de VS, dat Castro en de vorige president Obama in gang hebben gezet, zonder in details te treden. Vorige maand zei het Witte Huis dat er hard wordt gewerkt aan een herziening van het Cuba-beleid.

Grote gevolgen

Volgens Castro dreigt de nieuwe agenda te leiden tot een extreem en egoïstisch handelsbeleid. "Dat kan grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van onze buitenlandse handel, het kan leiden tot schending van milieu-afspraken en tot het opjagen en deporteren van migranten", zei Castro.

Hij zei dat de migratie te wijten is aan de groeiende ongelijkheid en armoede. "Je kunt armoede, rampen en migranten niet keren met muren. Dat kan alleen door samenwerking, onderling begrip en vrede", zei Castro. Trump treft volgens hem met de grensmuur niet alleen Mexico, maar heel Zuid-Amerika.

Onder Obama werd vorig jaar een begin gemaakt met het herstel van de diplomatieke betrekkingen. De ambassades werden na vijftig jaar heropend en er werden samenwerkingsverdragen ondertekend.